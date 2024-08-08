"بعد حسم اللقب".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ال 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة تمكن الأهلي من رفع رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 81، وينجح في حسم لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال 44 في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره زد، يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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