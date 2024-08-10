"أبو الكرة المصرية الأول وصلاح الأنجح".. ظهور تاريخي للاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، المقرر انطلاقه يوم 16 أغسطس الجاري، بمباراة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وفولهام.

وتشهد منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، مواجهة مصرية خالصة، عندما يواجه ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام نظيره إبسويتش تاون، الذي يلعب ضمن صفوفه سام مرسي.

وعرف الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، تواجد العديد من اللاعبين المصريين، وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول، ولاعب الأرسنال السابق محمد النني.

حسين حجازي وبداية رحلة المصريين في بلاد الضباب

ويعد حسين حجازي هو أول لاعب مصري ينضم إلى فريق في الدوري الإنجليزي، والمعروف باسم أبو الكرة المصرية، عندما انضم إلى فريق دولويتش هاميلت عام 1911، عندما ذهب إلى لندن لدراسة الهندسة، وبدأ مشواره مع الفريق عندما شارك في بطولة "تشامبيونز هيل".

وتمكن إبراهيم سعيد، من أن يصبح أول لاعب مصري يشارك في بطولة الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد "البريميرليج"، عندما انضم إلى صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي في عام 2003، قادماً من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رفقة الفريق.

ميدو وبداية تألق المصريين في إنجلترا

ونجح أحمد حسام ميدو في أن يصبح، أول لاعب مصري يشارك في مباراة رسمية بالبريميرليج، بعد انتقاله إلى فريق توتنهام الإنجليزي قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة في يناير 2005، قبل أن يتم شرائه نهائياً في صيف 2006.

وشارك ميدو رفقة العديد من الأندية الإنجليزي، حيث وصل عدد الأندية التي لعب معها ميدو في إنجلترا إلى أربعة أندية وهم توتنهام، وميدلسبره وويجان ووست هام يونايتد، وشارك ميدو في 94 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفاً.

خماسي في إنجلترا وفترات قصيرة

وكان تألق ميدو في الدوري الإنجليزي، بمثابة النافذة التي نظر منها أغلب أندية البريميرليج، إلى اللاعبين المصريين، حيث لحق بميدو في الدوري الإنجليزي نجم الأهلي حسام غالي، الذي انضم إلى فريق توتنهام في يناير 2006، واستمر رفقة الفريق حتى عام 2008، قبل أن ينتقل إلى فريق ديربي كاونتي، قبل أن تنتهي مسيرته في الدوري الإنجليزي عام 2009.

وفي عام 2007 انتقل أحمد فتحي لاعب الإسماعيلي في ذلك الوقت إلى فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ولكنه لم يتمكن من المشاركة بشكل كبير في البطولة، حيث خاض ثلاثة مباريات فقط بالبطولة، قبل أن يعود إلى القاهرة بعد ستة أشهر فقط بالبريميرليج، من بوابة النادي الأهلي.

وكان عام 2009 شاهداً على تواجد نجم مصري أخر في الدوري الإنجليزي، وهو اللاعب محمد شوقي الذي انضم إلى فريق ميدلسبرة، قادماً من النادي الأهلي مقابل 950 ألف دولار، استمر رفقة الفريق ثلاثة مواسم قبل أن يرحل عن صفوف الفريق، شارك خلال هذه السنوات في 22 مباراة فقط، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي أهداف.

وانتقل النجم المصري عمرو زكي إلى نادي ويجان الإنجليزي، في موسم 2008 قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، تمكن خلالهم من خوض 32 مباراة، نجح في تسجيل 11 هدفاً وتقديم 3 تمريرات حاسمة، وفي عام 2013 انضم محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي إلى فريق هال سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، نجح خلاله في خوض 17 مباراة ما بين الدوري الإنجليزي والتشامبيونشيب، وسجل خلالهم 5 أهداف.

موسم تاريخي للمصريين في إنجلترا

وكان موسم 2020-2021، هو الموسم الأهم للمصريين، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حيث شهد تواجد ستة لاعبين مصريين خلال هذا الموسم، وهم "محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، ثنائي أستون فيلا محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، محمد النني أرسنال، أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون ورمضان صبحي هدرسفيلد تاون الإنجليزي".

وشارك أحمد المحمدي بخلاف هذا الموسم، رفقة العديد من الأندية الإنجليزية وهم هال سيتي، أستون فيلا وسندرلاند، خاض معهم 402 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالهم 16 مباراة، وتقديم 44 تمريرة حاسمة، وانضم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه إلى فريق أستون فيلا في عام 2019 واستمر رفقة الفريق حتى فبراير 2022، خاض خلالهم 64 مباراة تمكن من تسجيل 9 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وانضم أحمد حجازي إلى قائمة اللاعبين المصريين، في الدوري الإنجليزي بداية من عام 2019 رفقة فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي قاماً من النادي الأهلي، ليستمر رفقة الفريق حتى أكتوبر 2020، قبل انضمامه إلى فريق اتحاد جدة السعودي، وشارك رفقة الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، وبدأ رمضان صبحي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بداية من 2016 واستمر في الاحتراف الخارجي حتى عام 2020، حيث لعب رفقة فريقي ستوك سيتي ووست بروميتش ألبيون، شارك معهما في 50 مباراة أحرز 3 أهداف ونجح في صناعة هدفين.

ويعد محمد النني أحد أفضل اللاعبين المصريين، الذين انضموا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتقل محمد النني إلى فريق أرسنال في يناير 2016، واستمر رفقة الفريق اللندني 8 سنوات، تمكن خلالهم من خوض 161 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالهم 6 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وشهد عام 2018 تواجد نجم مصر آخر في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وهو المدافع الدولي المصري علي جبر الذي انضم إلى وست بروميتش ألبيون في يناير 2018 على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، لكنه لم يتمكن من تحقيق العديد من النجاحات حيث خاض مباراتين فقط رفقة وست بروميتش.

صلاح وكتابة تاريخ جديد للمصريين في إنجلترا

وعلى الرغم من مرور العديد من النجوم المصريين ببطولة الدوري الإنجليزي طوال تاريخيه، بعد نجح في كتابة اسمه بحروف ذهبية في الفرق الإنجليزي، سواء مع فريقي تشيلسي الإنجليزي وليفربول.

وبدأ صلاح مشواره مع الأندية الإنجليزية في عام 2014، عندما انضم إلى فريق تشيلسي قادماً من بازل السويسري مقابل مبلغ مالي قدره 8.5 مليون يورو، ولكنه لم يتمكن من تحقيق النجاح المنتظر رفقة الفريق اللندني، حيث خاض 19 مباراة فقط تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف، ليرحل في عام 2015 إلى فريق فيورنتينا الإيطالي.

وعاد محمد صلاح إلى الدوري الإنجليزي في عام 2017، ولكن هذه المرة رفقة فريق ليفربول، الذي نجح في تحقيق العديد أرقام قياسية وتحقيق العديد من الإنجازات رفقة الريدز، حيث خاض صلاح رفقة الفريق 349 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 211 مباراة وتقديم 89 تمريرة حاسمة.

ونجح صلاح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، في موسم 2017 - 2018، بجانب حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي في 4 مناسبات، أعوام "2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2021-2022".

وحصل صلاح رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، على العديد من البطولات أبرزها الحصول على دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس السوبر الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى لقبين لبطولة كأس الدوري الإنجليزي.

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