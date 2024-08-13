الامارات | بيساكا من مانشستر يونايتد إلى وست هام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل ظهير أيمن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أرون وان بيساكا الى وست هام اللندني في صفقة بلغت 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار).

ووافق وان بيساكا على عقد لمدة سبع سنوات بعد خمس سنوات قضاها مع مانشستر يونايتد قادما من كريستال بالاس اللندني أيضا.

وقال وان بيساكا "انه شعور مدهش العودة الى لندن وأتطلع قدما لما ينتظرني".

وتابع "أنا ولدت هنا وأعرف تماما خفايا لندن التي لعبت دورا كبيرا في حياتي، وبالتالي العودة الى هذه المدينة يعني الكثير بالنسبة الي".

ومن المنتظر ان يؤدي رحيل وان بيساكا عن مانشستر يونايتد، الى قدوم الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي الى صفوف الشياطين الحمر قادما من بايرن ميونيخ الألماني علما بأنه خضع للفحص الطبي بالأمس بانتظار وضع اللمسات الاخيرة على عقده.