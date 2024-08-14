شكرا لقرائتكم خبر أجواء عسير الخلابة تلهب حماس الجماهير في اليوم الأول لكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة أبها، إحدى أبرز الوجهات السياحية في برنامج "صيف السعودية"، اليوم الثلاثاء انطلاق منافسات كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 بحضور جماهيري كبير في المباراة الافتتاحية بين الهلال "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري روشن للمحترفين"، والأهلي "ثالث دوري روشن للمحترفين".

وتزامن انطلاق البطولة مع الأجواء الرائعة في منطقة عسير والتي تشهد هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار للاستمتاع بالبطولة إضافة إلى المعالم السياحية والأنشطة الفريدة التي تزخر بها عسير في برنامج صيف السعودية 2024.

وتتميز منطقة عسير بجمال طبيعتها الخلابة وجوها الساحر، مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة الرياضة واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. وبالإضافة إلى كرة القدم، تقدم منطقة عسير فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية الأخرى، مثل رياضة الهايكنج، التجديف، ركوب الدراجات، والقفز بالمظلات، بفضل ما تضمه من أندية رياضية وأماكن مخصصة.

وتأتي استضافة مدينة أبها لبطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 بالتزامن مع برنامج "صيف السعودية 2024" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "تراها" والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، حاملاً معه أكثر من 550 تجربة سياحية، كما تتزامن البطولة أيضًا مع موسم "صيف عسير 2024" الذي شهد مؤخرًا إطلاق الهوية السياحية للمنطقة تحت شعار "عسير تهوّل".

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بمنطقة عسير مباريات البطولة، حيث ستقام المباراة الثانية من الدور نصف النهائي مساء الأربعاء 14 أغسطس، وتجمع النصر والتعاون، فيما سيشهد الملعب استضافة المباراة النهائية مساء السبت 17 أغسطس بين الفائزين من مباراتَي الدور نصف النهائي.

وتقام بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة ممثلة بـ"روح السعودية"، الهوية الرسمية للسياحة السعودية، كراعي للاستضافة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويمكن للراغبين بحضور مبارايات كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 الحصول على التذاكر من خلال زيارة تقويم الفعاليات في موقع روح السعودية:

https://www.visitsaudi.com/ar/aseer/events/saudi-super-cup-semi-finals-al-taawoun-and-al-nassr

يذكر أن زيارة السعودية أصبحت أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ حيث توفر عددًا من التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات والزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ مثل تأشيرة السياحة وتأشيرة المرور وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع إمكانية إصدار التأشيرة إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني 66 دولة، وللمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكنهم القدوم للمملكة عدة مرات والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar للمزيد من المعلومات والاطلاع على الوجهات وأحدث الفعاليات والعروض، وكذلك التعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.