بيراميدز يفوز على الداخلية في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق الفوز أمام نظيره الداخلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على نظيره الداخلية بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح بيراميدز وليد الكرتي في الدقيقة 90+5 من صناعة محمد رضا بوبو في شباك الداخلية خلال الوقت الضائع، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 79 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الداخلية عند 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة جيه كيه يو في إطار منافسات الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.