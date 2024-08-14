ريال مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي على حساب أتلانتا

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، بطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز على نظيره أتالانتا الإيطالي، بنتيجة هدفين دون رد، اليوم الأربعاء.

وتواجه الفريقان، في السوبر الأوروبي على ملعب “نارودوي” بـ وارسو.

وسجل الأوروجوياني فيدي فالفيردي، الهدف الأول لريال مدريد، عند الدقيقة 59.

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وأضاف الوافد الجديد كيليان مبابي، الهدف الثاني للنادي الإسباني عند الدقيقة 68.

وبهذا التتويج أصبح ريال مدريد، أصبح لدى ريال مدريد 6 بطولات لكأس السوبر الأوروبي، وهو الأكثر بين كل فرق أوروبا.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.