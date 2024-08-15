محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهته الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز،عندما يستضيف نظيره مودرن سبورت في منافسات الأسبوع الـ34 من عمر المسابقة.

وتعادل الأهلي إيجابياُ مع إنبي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الجبل الأخضر ضمن لقاءات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان المارد الأحمر حسم لقب الدوري المصري الممتاز الـ44 في تاريخه بعد فوزه على سموحة بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة.