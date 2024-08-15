شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت فى ختام دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته الختامية في الموسم الحالي عندما يلتقي مع مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع مودرن سبورت في التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة الختامية للدوري الذي توج بلقبه للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 85 نقطة من 27 فوزا و4 تعادلات وخسارتين، بينما يأتي بيراميدز الوصيف في المركز الثاني برصيد 79 نقطة من 24 فوزا و7 تعادلات و3 هزائم.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية عقب مباراة مودرن سبورت بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر لمنح لاعبيه قسطا من الراحة.

مباراة مودرن سبورت هى الثالثة التى يقودها سامى قمصان المدرب العام الذى قاد تدريبات الفريق الأخيرة بعد مباراتى زد وأنبى بعد سفر مارسيل كولر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك بعد حسم بطولة الدورى الممتاز عقب مباراة سموحة يوم 8 أغسطس الجارى.

من جانب آخر، دخل محمد شوقي نجم النادي الاهلي الاسبق علي رأس قائمة المرشحين لتولي منصب مدير الكرة بالفريق الاحمر بالموسم الجديد خلفا لخالد بيبو مدير الكرة الحالي.

وتزايدت حظوظ محمد شوقي لشغل منصب مدير الكرة في الاهلي بسبب حالة الثقة التي يتمتع بها من مسئولي القلعة الحمراء بجانب قربه من اللاعبين مما يسهل من مهمته في النجاح بهذا المنصب .

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي توجيه الشكر ل خالد بيبو مدير الكرة بالفريق تنفيذا لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأصر كولر علي رحيل خالد بيبو من منصبه بسبب المشاكل الإدارية آلتي شهدتها غرفة ملابس الفريق خلال الموسم الجاري وأثّرت على نتائج الفريق في بعض فترات الموسم.

ورغم محاولات مسئولو الأهلي اقناع كولر بالابقاء على خالد بيبو إلا ان كولر اصر على موقفه ليقرر الأهلي في النهاية توجيه الشكر ل خالد بيبو الذي تولى المسئولية بداية الموسم الجاري خلفا لسيد عبد الحفيظ.