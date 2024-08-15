الامارات | الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد لتفادي بداية متعثرة وسيتي يصطدم بتشلسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقصّ مانشستر يونايتد شريط انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستضافة فولهام الجمعة قبل ان يبدأ جاره سيتي حملة الدفاع عن لقبه بلقاء تشلسي الأحد في قمة نارية.

ويبحث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد الذي حلّ خلفا للألماني يورغن كلوب عن تحقيق بداية جيدة عندما يحلّ الريدز ضيفًا على إيبسويتش الصاعد حديثًا.

كما يتطلع أرسنال الباحث عن لقبه الأول منذ العام 2004 الى مواصلة تقدمه المطرد عندما يستضيف ولفرهامبتون السبت.

وأنقذ فوز مانشستر يونايتد على جاره سيتي بنهائي كأس إنجلترا مستقبل المدرب الهولندي إريك تن هاغ على رأس الشياطين الحمر.

نال المدرب الهولندي دعما ملحوظا من الداعم الجديد البريطاني جيم راتكليف المسؤول عن عمليات كرة القدم في النادي، حيث جُدّد عقده حتى 2026.

ودعّم يونايتد صفوفه بضمّ المدافع الفرنسي ليني يورو ومواطنه المهاجم يوشوا سيركسي، والهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي في صفقات أُنفق عليها حوالي 192 مليون دولار أميركي (150 مليون جينه إسترليني).

لكن بعد احتلال المركز الثامن الموسم الماضي وهو المركز الأسوأ ليونايتد على الإطلاق، يحتاج تن هاغ لتسجيل انطلاقة قوية في الموسم الجديد لإبعاد اي شكوك حوله.

وكان فولهام قد فاز في أولد ترافورد للمرة الأولى منذ 20 عاما في فبراير الماضي.

وفي حال تمكن من تكرار هذه النتيجة الجمعة، فإنّ جماهير يونايتد ستكون امام خشية حقيقية من تكرار خيبة الموسم الماضي.

وينتظر المدرب سلوت بداية حذرة لمسيرته التدريبية في الدوري الإنجليزي عندما يحلّ ليفربول ضيفا على إيبسويتش العائد الى برميرليغ للمرة الاولى منذ 22 عاما.

لم يبرم الريدز أي صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفي لكنه حقّق سلسلة نتائج إيجابية خلال فترة الاستعدادات من خلال الفوز على أرسنال، يونايتد وإشبيلية.

وسيكون الفوز على ملعب "بورتمان رود" بمثابة جرعة دعم معنوية لجماهير ليفربول التي لا شك انه ينتابها القلق بعد انتهاء حقبة كلوب المثمرة.

لذلك، سيبحث سلوت عن تحقيق انتصارات سريعة مستفيدا من سلسلة من المواجهات المريحة نسبيا قبل عطلة النافذة الدولية في أكتوبر المقبل.

ويواجه مدرب تشلسي الجديد الايطالي إنتسو ماريسكا معمودية النار بمواجهة ناديه السابق.

كان ماريسكا جزءا من الجهاز الفني لغوارديولا قبل أن يتولى تدريب ليستر ويقوده للصعود الى دوري الاضواء الموسم الماضي.

يرث المدرب الإيطالي وضعا غير مستقر وفوضوي في ستامفورد بريدج حيث يضمّ الفريق الاول أكثر من 50 لاعبا كبيرا وسط أسئلة حول مستقبل العديد منهم.

ولا شك أنّ الحالة الفنية غير المستقرة للبلوز تجلت في فترة التحضيرات من خلال الخسارة امام سيتي خلال معسكره الاميركي بنتيجة 2-4.

في المقابل، أجرى غوارديولا تغييرات طفيفة على تشكيلته التي أحرزت اللقب العام الماضي.

يُعد الجناح البرازيلي سافينيو الوافد الجديد الوحيد الى سيتي، فيما غادر المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريس للانضمام هذا الاسبوع الى أتلتيكو مدريد الإسباني.

كذلك، عاد ثلاثي المنتخب الإنجليزي كايل ووكر، جون ستونز وفيل فودن، إضافة الى لاعب وسط منتخب إسبانيا رودري، إلى تمارين الفريق هذا الاسبوع بعد أن خاضوا نهائي كأس أوروبا 2024 لكن من المستبعد مشاركتهم ضد تشلسي.