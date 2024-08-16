موقع عالمي يزف بشرى سارة لجماهير الاهلي بخصوص الصفقة المنتظرة

زف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي بشرى سارة إلى جماهير النادي الاهلي بخصوص الصفقة الصيفية المنتظرة خلال الانتقالات الجارية.

وأكد موقع ترانسفير ماركت المهتم بانتقال اللاعبين ارتفاع نسبة انضمام المدافع المغربي أشرف داري المحترف ضمن صفوف نادي بريست الفرنسي، إلى القلعة الحمراء.

وأوضح الموقع، أن نسبة انتقال المدافع المغربي أشرف داري لصفوف الاهلي، ارتفعت إلى 61% بعدما كانت أمس غير معروفة.

وكان عبداللطيف فليفلي، وكيل الشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب المغربي، أكد وجود مفاوضات متقدمة بين الاهلي ونادي برست الفرنسي لاحصول على خدمات داري.

وكان النادي الاهلي قد أنهى صفقتين حتى الآن بضم سف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، وحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي.

وحسم النادي الاهلي لقب بطولة الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه والثانية على التوالي.

وستقام مباراة الفريقين مساء غدًا السبت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر فريق الاهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 85 نقطة، فيما يتواجد مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.