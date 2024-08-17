شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلي تناقش عروض رحيل كريم نيدفيد فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي على رحيل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأبدت اللجنة عدم رضاها عن مستوى اللاعب رغم حصوله على أكثر من فرصة على مدار الموسم، وتناقش اللجنة العروض التي وصلت النادي للحصول على خدمات نيدفيد في الصيف الجاري.

من ناحية أخرى، اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد السبت، باستاد القاهرة في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها المارد الأحمر لصالحه قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات بالفوز على سموحة بهدف نظيف يوم 8 أغسطس الجاري.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب مران اليوم تحت قيادة سامي قمصان الذي يقود الفريق فى آخر 3 مباريات بالدوري بعد سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون إلى سويسرا، لقضاء إجازته السنوية والتي بدأت بعد حسم بطولة الدوري.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراة الغد اللاعبون الأساسيون الذين حصلوا على راحة منذ مباراة سموحة، وانضم إليهم مؤخراً الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم اللذين غابا عن مباراة إنبي وسيغيبان عن لقاء مودرن سبورت غداً.