شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أشكر الجماهير الوفية لاستقبال أبطال البارالمبية بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، أنه كان حريصا على استقبال البعثة المصرية البارالمبية في مطار القاهرة الدولي، قادمة من فرنسا بعد المشاركة فى دورة الالعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى. وتواجد عدد كبير من الجماهير المصرية وفرقة مزمار بلدي لاستقبال أبطال دورة الألعاب البارالمبية.

وأضاف وزير الرياضة أن الدولة حريصة على تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات، موجها الشكر إلى الجماهير الكبيرة التى حرصت على استقبال اللاعبين في مطار القاهرة.

وتعود البعثة متوجة بسبع ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 2 ذهب، 2 فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات، حقق الذهبيات الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وتوح بالفضيات فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن طريق نادية فكرى وصفاء حسن لاعبتا الأثقال، وكذلك منتخب الطائرة جلوس.

ومن المقرر أن يركب الأبطال فى المطار أتوبيس مكشوف يطوف شوارع القاهرة فى جولة من المطار وصولا إلى المركز الأولمبي بالمعادى.