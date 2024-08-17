ساويرس وعبد الحفيظ ووليد سليمان على رأس الحضور بجنازة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

الشارقة - اميمة ياسر - شيُعت عقب صلاة الظهر اليوم السبت جنازة حسن نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

وشهدت الجنازة حضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنان محمود حميدة، خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة الحالي.

وتواجد كذلك عدد من نجوم النادي الأهلي مثل لاعب ومدير الكرة السابق سيد عبدالحفيظ، ولاعب الفريق السابق ورئيس قطاع الناشئين الحالي وليد سليمان.

وتواجد أيضاً كل من: محمود الشامي، رئيس شركة الكرة بنادي بلدية المحلة، خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي، مهندي مجدي وخالد مرتجي عضوا مجلس إدارة الأهلي ومحمد عبدالوهاب عضو سابق بمجلس إدارة الأهلي

وكان حسن قد تُوفي بصورة طبيعية في منزله بأحد التجمعات السكنية؛ حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله.

وسبق وترأس محمود طاهر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الدورة الانتخابية بين 2014 :2017.