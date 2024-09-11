شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لأبطال دورة الألعاب البارالمبية فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مطار القاهرة الدولي استقبالا حافلا لأبطال البارالمبية في مطار القاهرة، قادمة من فرنسا بعد المشاركة فى دورة الالعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى، بارالمبياد باريس 2024. وتواجد عدد كبير من الجماهير المصرية وفرقة مزمار بلدي لاستقبال أبطال دورة الألعاب البارالمبية.

وتعود البعثة متوجة بسبع ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 2 ذهب، 2 فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات، حقق الذهبيات الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وتوح بالفضيات فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن طريق نادية فكرى وصفاء حسن لاعبتا الأثقال، وكذلك منتخب الطائرة جلوس.

وتمكن أبطال مصر البارالمبيين من التتويج بـ7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.

جاءت ميداليات مصر البارالمبية في النسخة الحالية، عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كجم ورحاب رضوان وزن 55 كجم اللذان توجا بذهبيتي رفع الأثقال.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق فاطمة محروس وزن 67 كجم ومحمد صبحي وزن 88 كجم في رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس، وصفاء حسن وزن 79 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم في رفع الأثقال.

يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".



الأعلام المصرية فى استقبال البعثة البارالمبية



الأهالى تنتظر أبطال البارالمبية



الجماهير المصرية تلتقط الصور التذكارية داخل مطار القاهرة



الجماهير المصرية فى استقبال البعثة البارالمبية



الجماهير تحتفل بالأعلام المصرية بالبعثة البارالمبية



الجماهير تحتفل باللاعيبين البارالمبين



الجماهير فى انتظار وصول البعثة البارالمبية



الطبل والمزمار فى استقبال البعثة البارالمبية