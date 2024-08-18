شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على زد إف سي فى الجولة الأخيرة بالدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على زد إف سي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحتل فريق زد المركز المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء، وتعادل في 11 مواجهة وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو زد 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 45 نقطة حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وخسر مثلهم وتعادل في 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.

ولا تخلو مباراة الليلة من المتعة والإثارة حيث يبحث كل فريق عن حصد آخر ثلاث نقاط بالدوري والتقدم في جدول الترتيب، لإنهاء الموسم في أفضل مركز، وكان سيراميك قد خسر في الجولة الماضية أمام سموحة بهدف نظيف، بينما تغلب زد على المصري بهدف دون رد أيضاً.