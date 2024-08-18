شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه بطل زنزبار الليلة فى الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو بطل زنزبار، في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن استاد الدفاع الجوي يستضيف مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز وبطل زنزبار بعد الاتفاق بين الناديين وموافقة الكاف.

كان فريق بيراميدز قد ودع دوري الأبطال بالنسخة الماضية بعد خسارته من مازيمبى الكونغولى، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليودع البطولة قبل الجولة الأخيرة، حيث احتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ووقع نواذيبو فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومازيمبى فى المركز الأول بـ10 نقاط، وصن داونز فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق علي التشديد على اللاعبين بضرورة التركيز الشديد في مثل تلك المباريات خاصة وانه قد تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما طالب المدرب اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية مع اداء مميز في ضربة البداية بالبطولة بالنسخة الجديدة.

وشهد الاجتماع الفني الذي عقد امس الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي التقليدي، الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل، ويظهر فريق زنزبار باللون الأحمر الكامل، ومثل بيراميدز في الاجتماع، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وأحمد زاهر المدير الإداري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.