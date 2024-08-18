موعد قمة السيتي وتشيلسي اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه مانشستر سيتي. نظيره تشيلسي، في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي مواجهة الليلة أمام البلوز بعد تتويجه بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب جاره مانشستر يونايتد، بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ريكو لويز - روبين دياش - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفين دي بروين - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو - روميو لافيا - نوني مادويكي.

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا على قناة بي إن سبورتس ١.