ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. سيارة نيمار.. مصيف لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، وهو داخل صالة الجيم.

كما نشر نجم ريال مدريد جود بيلينجهام صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشارك النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي، صورة له خلال قيادة سيارته.

وحرص نجم النادي الأهلي ياسر إبراهيم، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال قضاء أجازته رفقة مجموعة من لاعبي الفريق.

ونشر عمر كمال صورة له، رفقة لاعبي النادي الأهلي من مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.

وحرص محمد مجدى أفشة على نشر عدد من الصور، عبر حسابه الرسمي أثناء قضاء إجازته.

وشارك مصطفى شوبير متابعيه صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وقام رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له خلال قضاء إجازته الصيفية.

ونشر نجم المنتخب المصري السابق، أحمد حسن صورة له هو يمارس رياضة التنس على الشاطئ.

وحرص أحمد حسام ميدو، على مشاركة تابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال قيامه بأداء مناسك العمرة.

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