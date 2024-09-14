شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خميس: أمى سبب فى إعادتى للرياضة بعد الحادث.. وحياتى تغيرت مع لعبة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خميس لاعب منتخب كرة الطائرة جلوس، أنه كان يمارس لعبة كرة القدم فى أندية الدرجة الثالثة قبل تعرضه لحادث فى سن الـ12 من عمره وابتعد على إثره عن الرياضة.

وقال أحمد خميس فى تصريحات لبرنامج "القاهرة – باريس" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كنت بلعب كرة القدم فى أندية الدرجة الثالثة ولكن تعرضت لحادث وعمرى 12 عاما وابتعدت عن الرياضة فترة كبيرة، ولكن والدتى أخدتنى ورحت النادى وبدأت لعبة الطائرة، وحياتى تغيرت للأفضل عندما انضممت لمنتخب الكرة الطائرة جلوس".



وتابع: "أنا من جيل الوسط بين الجيل الجديد والقديم، وحلة الوصل بين الاثنين، وننقل الخبرات للاعبين الصغار من أجل اكتساب الخبرة اللازمة والاندماج بسرعة فى وسط الفريق".



حقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز علي منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.



جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.