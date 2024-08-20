شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين خطفوا لقب نجم الشباك فى الدورى المصرى.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

شهد موسم 2023-2024، تألق عدد كبير من اللاعبين في مختلف المراكز، سواء لقدرتهم المميزة في تسجيل الأهداف أو صناعتها، أو دورهم المؤثر مع فرقهم في النواحي الدفاعية، خاصة أنهم شكلوا الفارق مع أنديتهم لحصد الانتصارات وتقديم أداء مميز.

وسام أبو علي

في نصف موسم فقط، حجز الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي مقعداً ثابتاً في التشكيل الأساسي للفريق، وكذلك في قلوب عشاق القلعة الحمراء، بعدما نجح في إحراز 18 هدفاً ولعب دور الحسم في أكثر من مباراة صعبة، ليساهم في قيادة فريقه إلى التتويج بالدوري.

فيستون ماييلي

قدم الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، أوراق اعتماده لجماهير الكرة المصرية، بعدما تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري لفترة طويلة وسجل 17 هدفاً، وبات مصدر خطورة حقيقية للفريق السماوي يخشاه جميع المنافسين.

حسام أشرف

رغم هبوط بلدية المحلة، نجح حسام أشرف مهاجم الفريق المحلاوي في صناعة بصمته الخاصة بالإيجيبشن ليج، بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري لفترات طويلة في المسابقة، مسجلاً 14 هدفاً ليدخل في حسابات كبار الدوري بعد انتهاء الموسم.

محمد الشيبي

قدم محمد الشيبي لاعب بيراميدز واحداً من أفضل مواسمه مع الفريق السماوي، ونجح في تصدر قائمة صانعي الأهداف في الدوري بعدما صنع 10 أهداف لزملائه بالفريق، بالإضافة إلى قيامه بالدور الدفاعي مع زملائه.

مصطفى شوبير

قدم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، أوراق اعتماده لعشاق القلعة الحمراء محلياً وأفريقياً، بعدما ارتدى القفاز الذهبي ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في الكثير من المباريات ليقود الأهلي نحو خطف لقب أفضل خط دفاع.

أحمد زيزو

رغم غيابه عن الزمالك في نهاية الموسم لمشاركته مع المنتخب الأولمبي، يبقى أحمد سيد زيزو واحداً من أهم نجوم القلعة البيضاء، ونجح في المنافسة بقائمة الهدافين على الرغم من أنه لم يحصل على نفس النصيب من المشاركة في المباريات مثل باقي منافسيه.

إمام عاشور

في موسمه المحلي الأول مع الأهلي، خرج إمام عاشور متوجاً بعدد من البطولات المحلية والأفريقية، ونجح أيضاً في تثبيت أقدامه بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأحمر الذي اندمج فيه بشكل سريع وبات من أهم الأوراق المؤثرة التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.