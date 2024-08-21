شكرا لقرائتكم خبر تسمية الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بـ "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا الإعلان تقديراً لإنجازات النسخة الأولى من البطولة العالمية، وقبيل أسبوع واحد فقط من ختام الحدث العالمي، إذ من المقرر أن يختتم الأحد المقبل، بعد ثمانية أسابيع خاض خلالها أكثر من 1500 لاعب ينتمون لـ 500 فريق، منافسة 22 بطولة بمجموع جوائز 60 مليون دولار، أسهمت في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية.
يذكر أن مقر إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي، الذي يشهد إقامة فعاليات مصاحبة لزوار الكأس من داخل وخارج المملكة، وتمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية والفنية التي تناسب جميع أفراد المجتمع.
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