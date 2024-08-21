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محمد الشناوي أفضل حارس في الدوري المصري

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محمد الشناوي - منتخب مصر

محمد الشناوي - منتخب مصر

أعلنت رابطة أندية ، اليوم الأربعاء، حصول الحارس محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي، على جائزة أفضل حارس في الدوري المصري الممتاز.

وقالت رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الشناوي حصل على الجائزة بتصويت الجماهير.

وطرحت الرابطة، الاستفتاء بين الجماهير لاختيار أفضل حارس بين 4 أسماء، على رأسها محمد الشناوي وحارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي، وحارس مرمى الاتحاد السكندري المهدي سليمان، وحارس مرمى سموحة الهاني سليمان.

وخاض محمد الشناوي 17 مباراة في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه خلال 8 مباريات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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