شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير عمار حمدي بعد عودة كولر من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي موقف عمار حمدي لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى المقاولون العرب، حيث سيتحدد مصير اللاعب من العودة أو خوض تجربة جديدة خارج الجزيرة عقب انتهاء إجازة المدرب وعودته من سويسرا.

وانتهت إعارة عمار حمدي الذى ارتبط بعقد ممتد مع الأهلي ويترقب مسئولي النادي حسم مصير اللاعب من قبل مارسيل كولر سواء ببقائه وقيده في قائمة الموسم الجديد أو رحيله عن طريق إعادة إعارته او بيعه بشكل نهائي.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.