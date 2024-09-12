«اللاعب لا يرد على مكالمات النادي».. الزمالك يكشف تطورات صفقة آرون بوبيندزا.. ويهدد نادي رابيد بوخارست الروماني

الشارقة - اميمة ياسر -

تستمر إثارة الجدل حول مستقبل المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا، ما بين الانضمام للزمالك والتوقيع لنادي رابيد بوخارست الروماني.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك وصول البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا إلى مصر، لكنه لم يعلن رسميًا عن الصفقة.

في الوقت ذاته، أعلن المدير الفني لفريق رابيد بوخارست، ماريوس توموديكا، أنه "ينتظر قدوم بوبيندزا إلى الفريق الروماني".

ووفقا لموقع "بطولات"، فإن مدرب رابيد بوخارست الروماني، مقتنع بأن اللاعب الجابوني (28 عامًا) موجود في نيجيريا، حيث ينتظر الحصول على تأشيرة شنجن ليتمكن من السفر إلى بوخارست، ومن المتوقع أن يصل بوبيندزا إلى رومانيا بحلول نهاية الأسبوع على أقصى تقدير.

ووصف موقع "playsport" الروماني التطورات الأخيرة في الصفقة بأنها "فيلم تشويقي وليس مسلسلا تلفزيونيا، يمكن أن يسفر عن فضيحة ضخمة".

ونقل موقع "PlaySport" عن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، تأكيده أن هناك عقدا ساريا مع بوبيندزا، لكن اللاعب لم يرد على أي مكالمات من النادي.

وقال أدهم: "باختصار، الوضع على النحو التالي، وقع اللاعب على عقد مع الزمالك، وبناء على هذا العقد حصلنا على بطاقة اللاعب، والوثيقة التي تتم بموجبها الانتقالات".

وتابع: "أرسل له النادي تذاكر طائرة، لكنه لم يأت، فسألناه عن سبب هذا التأخير ولم يرد علينا، هذه هي الحقائق".

وأكمل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "اعتمادًا على ما سيحدث بعد ذلك، سيبحث الزمالك عن المسار القانوني الذي سيتخذه ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه دون موافقتنا".

وردًا على سؤال عما إذا كان على اتصال مع الوكيل بنيامين جيندون أو أي ممثل آخر لشركة VV Consulting، التي تمثل بوبيندزا، قال أدهم: "لا، نحن لسنا في عجلة من أمرنا، ليس لدينا محادثة مع هذا السيد".

وأضاف: "إذا كان الوكيل متأكدًا من موقف اللاعب وتجاهل الحقائق التي قدمناها، فلا يمكننا فعل أي شيء، ننتظر ونرى ما سيحدث، وأخشى أنه غير متأكد من الوضع الذي يعيشه موكله".

وأوضح عمرو أدهم أن على رابيد أن يفعل ما يراه مناسبا في هذا الشأن: "سوف يدركون ما هي الحقيقة، نسمع الكثير من الأخبار، والكثير من الشائعات، لكن لا داعي للذعر، كما قلت، ليس هناك اندفاع، نحن لا نعمل تحت الضغط".