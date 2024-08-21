شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعتمد تشكيل الجهاز المعاون لـ بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 06:33 م

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لـ بابا فاسيليو بعد توجيه الشكر لأحمد سارى المدير الفني السابق للفريق.

وكشف النادى السكندري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن باقي الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي والبدني لفريق الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري على النحو التالي:

بابافاسيليو.. مدير فني

نيكولاس كالاكوتس .. مدرب عام و محلل أداء

محمد سعد.. مخطط أحمال

محمد لطفي.. مدرب مساعد

السيد السويركي.. مدرب حراس المرمى

يحيى فضل وعمر صلاح عرفة.. الجهاز الإداري