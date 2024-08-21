شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على سموحة 1-0 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدما على سموحة بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلى في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد نصر- محمد عمار- محمد بيومي.

خط الوسط:عماد حمدي- محمد عبد السميع- عمر الساعي.

خط الهجوم: نادر فرج- عمر القط- خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي - حسن صابر - عبد الرحمن الدح - حاتم سكر- مروان حمدي - عبد الرحمن كتكوت - محمد خطاري- عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عبد العال

تشكيل سموحة لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر- ميدو مصطفى- بركات حجاج- طارق علاء.

خط الوسط: أبو بكر ليادي- عمرو قلاوة- حمدي علاء- محمد كناريا.

خط الهجوم: أحمد خالد- حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أشرف - حسام هريدي - اسلام جابر الحبيب أحمد حسن - أحمد إيهاب - محمد سعيد مكرونة عبد اللطيف بن قسو - مصطفى البدري - فادي فريد

تأهل فريق الإسماعيلى لهذا الدور بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فريق سموحة بعد الفوز على لافيينا بهدف نظيف.