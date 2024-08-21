"انضم إلي في هذه الرحلة".. رونالدو يعلن إنشاء قناته الرسمية على اليوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عن إنشاء قناته الرسمية على اليوتيوب.

وقام النجم البرتغالي بدعوة جماهير كرة القدم في العالم، للانضمام إلى القناة الخاصة به على اليوتيوب ومتابعتها".

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X": "انتهى الانتظار قناتي على اليوتيوب وصلت أخيراً، اشترك وانضم إلي في هذه الرحلة الجديدة".

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