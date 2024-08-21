اخبار الرياضه

"انضم إلي في هذه الرحلة".. رونالدو يعلن إنشاء قناته الرسمية على اليوتيوب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم البرتغالي ، لاعب فريق النصر السعودي، عن إنشاء قناته الرسمية على اليوتيوب.

وقام النجم البرتغالي بدعوة جماهير كرة القدم في العالم، للانضمام إلى القناة الخاصة به على اليوتيوب ومتابعتها".

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X": "انتهى الانتظار قناتي على اليوتيوب وصلت أخيراً، اشترك وانضم إلي في هذه الرحلة الجديدة".

أقرأ أيضاً:

تنبأ بمستقبله.. طارق حامد يروي موقفا مع نجم الإسماعيلي الأسبق

رسميا.. وزير يصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة هذا النادي

فيفا يعلن موعد فتح القيد في مصر رسميا

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا