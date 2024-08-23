محمد صلاح يستعرض عضلاته من داخل صالة الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عضلاته خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة له خلال تواجده في صالة الألعاب الرياضية.

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لملاقاة نظيره برينتفورد، في إطار الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى بالدوري، على حساب إبسويتش تاون بنتيجة هدفين دون مقابل، في شهد إحراز محمد صلاح هدف وصناعة آخر.

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