الامارات | مزاد لبيع نسخة طبق الأصل من جوائز الحفل السنوي لرابطة المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، فعاليات مزاد بيع نسخة طبق الأصل من جوائز الحفل السنوي لرابطة المحترفين للموسم الرياضي 2023-2024، الذي تنظمه الرابطة سنوياً، لتكريم النجوم والفائزين في مختلف الفئات والجوائز.

ويعتبر المزاد أحد عوامل الترويج الخارجي لدورينا، بالإضافة إلى العائد المادي الذي تحصل عليه الأندية المشاركة في المزاد، والمقرر تخصيصه للمبادرات المجتمعية والجماهيرية.