ملف الخليج 365| تطورات صفقة بن رمضان.. أول ظهور لعبد القادر.. طلاق أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها آخر التطورات في صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي، الظهور الأول لأحمد عبدالقادر في الدوري القطري، وأخيراً طلاق أبو جبل وملكة جمال الجزائر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

"لتهدئة الأوضاع".. الكشف عن آخر تطورات انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن وجود تطورات كبيرة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع فرينتسافروشي المجري، للتعاقد مع محمد علي بن رمضان. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الظهور الأول لعبد القادر".. قطر القطري يفتتح مبارياته في الدوري بفوز على الشمال

تمكن فريق قطر القطري، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق المال بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري القطري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول قرار من جوميز بعد خروج الزمالك من الكأس

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الأمس في دور الـ16 لبطولة كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد اقترابه من الأهلي".. من هو أشرف داري صفقة المارد الأحمر الجديدة؟

اقترب النجم المغربي أشرف داري، من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

couples الدوري المصري.. كلبشات وخلافات ثم طلاق.. قصة أبو جبل وملكة جمال الجزائر (صور وفيديو)

تعكر الخلافات والمشاكل، قصص الحب التي تملئها لحظات ومشاهد رومانسية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رئيس هليوبوليس لـ الخليج 365:" احنا نادي مش بتاع كورة"

تحدث عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس عن سبب غياب الفريق الكروي بنادي عن المنافسة سواء في الدوري المصري الممتاز أو دوري القسم الثاني "دوري المحترفين". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية للجودو

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، وذلك لبحث استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية للجودو، ضمن المهرجان الرياضى بمدينة العلمين في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس المقبل، للفئات العمرية البراعم والشباب والناشئين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أتمنى حذف صورنا".. أبو جبل يعلن انفصاله عن زوجته سمارة يحيى

أعلن محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الحالي والزمالك سابقا، انفصاله عن زوجته الجزائرية سمارة يحيى. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رونالدو يثير الجدل بشأن زواجه من جورجينا (فيديو وصورة)

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، جدلا واسعا، بعد تدشين قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ممنوع دخول أهل فرع الشروق"... طقوس أعضاء نادي هليوبوليس بمصر الجديدة

يختلف أعضاء نادي هليوبوليس عن باقي الأندية الأخرى، بسبب كونهما أصحاب مستوى ثقافي واجتماعي مرتفع، وهو ما جعله ملقباً بنادي الأثرياء والأغنياء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

محمد صلاح يستعرض عضلاته من داخل صالة الجيم

استعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عضلاته خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)