شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص إقامة معسكر خارجى للأهلى تحضيرا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص إقامة معسكر خارجي للأهلي قبل مطلع الموسم الجديد بسبب ضيق الوقت وإرتباط اللاعبين الدوليين بمعسكرات للمنتخبات الوطنية خلال سبتمبر المقبل .

ويعود فريق الأهلي للتدريبات في الأول من سبتمبر بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً عقب الإنتهاء من بطولة الدوري التي توّج بها المارد الأحمر للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي وبعد الإعتذار عن استكمال بطولة كأس مصر المُقامة حالياً .

ويتشاور مسئولو الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني المتواجد حالياً في بلاده لقضاء إجازته السنوية من أجل حسم ملف المعسكر الخارجي لكن الدلائل تُشير إلى صعوبة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت.

ويبدأ الفريق في سبتمبر المقبل منافساته القوية للموسم الجديد ، سيبدأها يوم 14 سبتمبر في إطلاقة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان خارج القاهرة، ثم سيلعب السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 الشهر المقبل بالسعودية.