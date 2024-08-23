الامارات | توتنهام يفتقد مهاجمه الجديد سولانكي للإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب الوافد الجديد إلى توتنهام المهاجم دومينيك سولانكي عن صفوف فريقه بعد استبعاده من مواجهة إيفرتون السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض سولانكي (26 عاما) لإصابة في كاحله في أول مشاركة له بقميص توتنهام خلال التعادل مع ليستر سيتي 1-1 افتتاحا الاثنين.

وأكد الأسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام أن المهاجم الذي انضم إلى النادي في صفقة لمدة 6 سنوات مقابل 85 مليون دولار من بورنموث خلال الصيف لن يواجه ضيفه إيفرتون وقد يكون من غير المؤكد أن يسافر مع الفريق لمواجهة نيوكاسل في الأول من سبتمبر.

وقال المدرب البالغ 58 عاما "نعم، تعرض دوم لكدمة في المباراة الأخيرة. لقد أنهي المباراة لكن (الاصابة) تفاقمت في اليوم التالي. سيغيب عن مباراة الغد".

وتابع "إنها إصابة في الكاحل، لقد تعرض لها في وقت مبكر للغاية، حيث تعرض لإصابة في كاحله. إنه بالتأكيد خارج الملعب غدا".

وارتدى سولانكي قميص منتخب "الأسود الثلاثة" مرة واحدة، وتألق في الموسم المنصرم بتسجيله 19 هدفاً ما ساهم في ابقاء بورنموث الذي انتقل إليه عام 2019 قادما من ليفربول، في الدوري الممتاز.

وأضاف بوستيكوغلو "يعتمد الأمر فقط على عملية التعافي. من الواضح أننا سنحصل على فترة توقف دولية الأسبوع المقبل لكنها ليست خطيرة، ونحن نعلم ذلك، مجرد إصابة في الكاحل".

ويبرز المهاجمان الألماني تيمو فرنر والبرازيلي ريشارليسون كبديلين محتملين لسولانكي بعدما بدأ كلاهما مباراة ليستر على مقاعد البدلاء.

كما يغيب لاعب خط الوسط رودريغو بينتانكور بسبب البروتوكولات المتبعة بعد تعرض اللاعب للارتجاج اذ اصيب الأوروغوياني في رأسه أمام ليستر سيتي.