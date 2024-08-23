الكشف عن موعد عودة ليونيل ميسي إلى المشاركة في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن موعد عودة النجم ليونيل ميسي إلى المشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال بطولة كوبا أمريكا الماضية.

وكان النجم الأرجنتيني، تعرض للإصابة في كاحل القدم خلال شهر يوليو الماضي، أمام منتخب كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، الذي تمكن المنتخب الأرجنتيني من التتويج بها.

وقال تاتا مارتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية": "ميسي لا يتدرب مع المجموعة في الوقت الحالي، لكنه يتدرب مع المدربين البدنيين، ويتحسن بشكل جيد".

وأضاف: "من المتوقع غياب ميسي عن مباريات تصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخب الأرجنتين في سبتمبر المقبل".

وواصل: "ميسي ليس جاهزاً للعب حتى الآن، ولا يوجد تاريخ معين لعودة اللاعب".

واختتم مارتينو تصريحاته: "ميسي سيعود للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي".

وينتهي الدوري الأمريكي لكرة القدم، يوم 19 أكتوبر المقبل.

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