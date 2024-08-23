شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وبرونزية لمصر فى منافسات الفرق ببطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

سيطر لاعبو منتخب مصر ببعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المشاركة ببطولة العالم للجامعات في مدينة كاوناس – ليتوانيا، على منصة التتويج بمنافسات الفرق اليوم.

وحصد معتز وائل وزينة مصطفى الميدالية الذهبية، بينما حصل مصطفى عمرو وسالي أحمد على الميدالية البرونزية، وبذلك تكون حصيلة البعثة بالبطولة حتى الآن أربع ميداليات، بعدما حصل كل من معتز وائل ومصطفى عمرو على ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات الفردي أمس.

من جهته أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه طلاب الجامعات المصرية في بطولة العالم للخماسي الحديث، مهنئا كلا من معتز وائل وزينة مصطفى على حصد الميدالية الذهبية، ومصطفى عمرو وسالي احمد على تحقيقهما الميدالية البرونزية، مشيدا بالمجهود الكبير الذي بذلوه خلال البطولة.

كما أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور باقي أعضاء البعثة المصرية وقيادات الاتحاد في توفير كل سبل الدعم والراحة من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

فيما أشاد الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإنجاز الكبير الذي حققته البعثة المصرية في بطولة العالم للخماسي الحديث بليتوانيا خاصة وأنه يعكس الهدف المنشود للدولة المصرية بشكل عام والرياضة الجامعية المصرية بشكل خاص، مؤكدا على أن الأبطال المصريين كانوا محل ثقته وكانوا عند حسن ظن الجميع متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في كل المنافسات القادمة.

وقدم الدكتور مصطفي بيومي تهنئته الخاصة لاتحاد الخماسي الحديث بقيادة المهندس شريف العريان وشكره على دوره الهام في الإعداد الفني للاعبين واللاعبات مثمنا التعاون والتكامل والعلاقات المتميزة بين الإتحاد المصري الرياضي للجامعات واتحاد الخماسي الحديث في تمثيل مصر على الساحة الدولية بصورة متميزة.

وقد شاركت البعثة المصرية في منافسات الفرق ببطولة العالم للخماسي الحديث بفريقين حيث حصل فريق مصر الأول على المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد ١٠١٤ نقطة، وحصل فريق ليتوانيا على المركز الثاني والميدالية الفضية ب ١٠٠٥ نقطة، ثم جاء فريق مصر الثاني في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية برصيد ٩٨٩ نقطة.