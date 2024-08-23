شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة قرعة دورى الكرة النسائية الأحد بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو المجلس، إقامة قرعة دوري الكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 في الواحدة والنصف ظهر يوم الأحد المقبل بمقر اتحاد الكرة.

وحدد مسئولو الفيفا مواعيد القيد وبداية ونهاية الموسم الجديد من دوري كرة القدم النسائية، في مصر، وفقا للخطاب الذي تم إرساله من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدأ موعد قيد الصفقات الجديدة لدوري الكرة النسائية من 9 أغسطس الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل، بينما يبدأ الموسم الجديد من 19 أغسطس وينتهي في 15 يونيو 2025.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد للقائمة الثانية لأندية الكرة النسائية المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وبدأت الأندية المصرية في الأيام الأخيرة في انشاء فرق للكرة النسائية وفقا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي، حيث أجرت بعض الأندية اختيارات لتشكيل فريق، بينما أعلنت فرق أخرى عن أجهزتها الفنية الجديدة.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن شروطه للمشاركة في البطولات المختلفة للكرة النسائية، التي تنظم من طرفه، وفي مقدمتها بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري في النسخة الثانية.

وأعلن الكاف عن شروطه والتي أصدرها، أولا حصول الأندية على تراخيص الأندية المحترفة، حتى يُسمح لهم بالمشاركة في أي منافسات قارية قادمة في كرة القدم النسائية.

كما يرى مسئولو الاتحاد الأفريقي، أن هذه الخطوة ستدفع الاتحادات الأفريقية، إلى الاهتمام بملف كرة القدم النسائية أفريقيًا وتحسين وضعها.