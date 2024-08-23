"كنت سأوافق".. نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شكري لاعب النادي الأهلي السابق، عن رأيه في انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلي إلى فريق بيراميدز.

وقال شكري، في تصريحات عبر بودكاست: "جول كاست"، مع عبد الرحمن مجدي: "كان من الممكن أن يستمر رمضان صبحي مع الأهلي لفترة أكبر، نظراً لصغر سنه، حتى لو كان الأمر يستدعي التنازل المادي بعض الشئ".

وأضاف: "المقابل المادي الكبير الذي عرض على رمضان صبحي، هو الذي ساهم في تغيير قرار اللاعب، وإذا كنت مكان رمضان وعرض علي هذا الفارق المادي الكبير، كنت سأوافق على العرض".

واختتم شكري تصريحاته: "رمضان صبحي خسر جماهيرية كبيرة مقابل المبالغ المالية الكبيرة".

وكان أحمد شكري نجم الأهلي السابق، أعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً في مطلع شهر أغسطس الجاري.

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