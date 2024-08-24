شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 28 من أغسطس الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادا للموسم الجديد، واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من 29 أغسطس الجاري استعدادا للموسم المقبل.



وسيخوض الزمالك السوبر الأفريقى يوم 27 سبتمبر أمام الأهلي في لقاء سيقام بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الكونفدرالية

يلتقي الزمالك أمام الفائز من (مباراة البن الإثيوبي أمام الشرطة الكيني)، في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل وإياباً أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر.



وينتظر الزمالك الفائز من مباراة البن الإثيوبي وبوليس الكيني. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في مدينة نيروبي بدولة كينيا.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب فى أديس بابا عاصمة إثيوبيا غدا الأحد على ملعب "إبيبي بيكيلا".

انتهى الموسم المحلي للزمالك بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر، وسينتظر الفريق الانتظام في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية



وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.