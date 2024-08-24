شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعود لتدريبات الأهلي نهاية أكتوبر بعد جراحة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

يعود التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلي، لتدريبات المارد الأحمر الجماعية نهاية أكتوبر المقبل، حيث يؤدي اللاعب حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج لفترة طويلة للعودة للتدريبات الجماعية.

وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

وقال مصدر في الأهلي، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادي باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي قد تستبعد علي معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل ، مُشدداً على أن اللاعب قد يتم قيده في القائمة الأولى حال تحسّن حالته واستجابته بشكل أكبر للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً وإمكانية عودته للملاعب في أكتوبر المقبل وليس نوفمبر أو ديسمبر.

ويتزامن تجديد عقد علي معلول مع إعلان الأهلي التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً قادماً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

يستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.



فاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.



جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل.



وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.