"للمرة الثانية".. قائمة منتخب مصر تشهد حدثاً تاريخياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة منتخب مصر الرسمية لمعسكر المنتخب خلال سبتمبر المقبل، لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل، فيما يواجه المنتخب الوطني بوتسوانا يوم 9 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث شهدت القائمة تواجد ثلاثي حراسة مرمى النادي الأهلي وهم، محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، بالإضافة إلى المهدي سليمان حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري.

وتعد هذه هى المرة الثانية في التاريخ، التي تشهد قائمة منتخب مصر الأول تواجد ثلاثة حراس مرمى من النادي الأهلي، حيث سبق أن تواجد الثلاثي إكرامي الشحات، ثابت البطل وأحمد شوبير معاً في قائمة المنتخب تحت قيادة محمود الجوهري في فترة الثمانينات.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم 10 من شهر سبتمبر المقبل.

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