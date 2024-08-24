"جزم كورة وموبايلات".. أحمد شكري يكشف مواقف أبو تريكة مع اللاعبين الشباب في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد شكري لاعب النادي الأهلي السابق، عن موقف محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق مع اللاعبين الشباب في النادي الأهلي.

وقال شكري في تصريحات عبر بودكاست "الحاوي"، الذي يقدمه أحمد السعدني: "بعد أن تم تصعيدي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد أبو تريكة منحي أيفون هدية دون أي مناسبة".

وأضاف: "أبو تريكة جاب 5 موبايلات أيفون للاعبين الشباب بالفريق".

واختتم شكري تصريحاته: "أبو تريكة كان بيجيب جزم كرة لكل اللاعبين الشباب بالفريق، بمبلغ يقارب 25 ألف جنيه في ذلك الوقت".

وكان أحمد شكري أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في مطلع شهر أغسطس الجاري.

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