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"أنا فين".. تعليق ساخر من الحضري على اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على اختيارات حسام حسن المدير الفني للفراعنة، لقائمة اللاعبين وحراس مرمى لمعسكر المنتخب في سبتمبر المقبل.

ونشر الحضري صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها: "هو أنا فين من اختيارات المنتخب؟".

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أعلن اليوم الجمعة عن قائمة المنتخب الأول لمعسكر سبتمبر المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم 10 من شهر سبتمبر المقبل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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