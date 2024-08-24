شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين.. مواجهات قوية فى انطلاق بطولة كأس المدارس والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف مهرجان العلمين الجديدة بطولة كأس المدارس لكرة القدم، وتشهد ملاعب Score grass ، اليوم السبت، منافسات حماسية بين أبرز لاعبي المدارس.

وستكون ملاعب Score grass شاهدة على مواجهات نارية بين أصحاب المواهب الكروية، ودعت ادارة المهرجان لعدم تفويت فرصة تشجيع أبطال المستقبل.

ويشهد الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين منافسات رياضية وفعاليات تخطف الأضواء، منها مسابقات سباق السيارات "موتورويك"، ومنافسات الفنون القتالية، التي انطلقت الخميس الماضى على هامش الفعاليات الرياضية للأسبوع السابع في مهرجان العلمين الجديدة 2024.

وتتواصل ليالي مهرجان العلمين الفريدة مستمرة في إبهار محبيها وروادها لتسجل ذكريات لا تنسى، فمنذ انطلاقة المهرجان المبهرة العام الماضي، أخذ صناعه على عاتقهم مهمة التنوع في نشاطاته، مسجلين إعجاب كل حضور الحدث الأهم في الشرق الأوسط.

وأقيم مؤتمر صحفى للكشف عن منافسات بطولة "القاضية" التي سوف تقام بمدينة العلمين للمرة الأولى، وتستعد بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة MMA QADYA بأعداد النسخة الخامسة في مهرجان العلمين والتي تضم 24 مقاتلا من 8 جنسيات مختلفة (مصر - البرازيل - روسيا - الجزائر - المغرب - نيجيريا - توجو - السودان) ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في مهرجان العلمين الجديدة 2024.

الحدث يعد بمنافسات حماسية بين المقاتلين، حيث يشهد مهرجان العلمين الجديدة، حدثًا رياضيًا ضخمًا يحبس الأنفاس، حينما تستضيف المدينة الساحلية بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة بنسختها الخامسة 005 QADYA تجمع نخبة من أبرز المقاتلين على مستوى العالم.

وتشهد البطولة مواجهات مثيرة بين 24 مقاتلا يمثلون 8 جنسيات مختلفة بينهم 4 سيدات، مما يضمن تنوعًا كبيرًا في الأسلوب والمهارات القتالية، ويخوض المشاركون معارك شرسة في سعيهم للتغلب على خصومهم وحصد الألقاب والجوائز المالية.

كما أحيا الحفل مطرب الراب دبل زوكش ويدعو القائمون على البطولة جميع عشاق الرياضات القتالية وعشاق الموسيقى حيث سيقوم دبل زوكش باحياء هذا الحدث الاستثنائى.