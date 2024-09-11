"خالص العزاء للساحة الرياضية".. نبيل الحلفاوي ينعى إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، إيهاب جلال المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر الأسبق الذي توفي منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الله يرحمه.. الخلوق المحترم، خالص العزاء لأسرته الكريمة ومحبيه والساحة الرياضية".

رحل إيهاب جلال، مدرب النادي الإسماعيلي، عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

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