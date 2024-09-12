تعميم من كلاس يتعلق بانتخابات الجمعيات والاتحادات الرياضية

أصدر وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، تعميمًا حمل الرّقم 7/1/2024، موجّه إلى الجمعيّات والإتحادات الرّياضيّة، وجاء فيه: "حرصًا على سير العمليّة الانتخابيّة، وتسهيلًا لفرز الأصوات، والتزامًا بمعايير الشّفافيّة، على الإتحادات الرّياضيّة بعد إقفال باب التّرشيحات وعقد جلستها لإعلان أسماء المرشّحين المستوفين للشّروط القانونيّة، تزويد الوزارة بلائحة الأسماء؛ ليُصار إلى إعداد لائحة موحّدة تُوزَّع على المندوبين عند بدء عمليّة الاقتراع".

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