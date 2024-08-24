لحظة بلحظة.. برايتون 1 - 1 مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث مباراة برايتون وضيفه مانشستر يونايتد عند 02:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان برايتون قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي بالفوز بثلاثية على مستضيفه إيفرتون، فيما فاز مانشستر يونايتد بهدف نظيف على ضيفه فولهام.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة برايتون بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- هاري ماجواير- نصير مزراوي

خط الوسط: ماسون ماونت- كاسيميرو- كوبي ماينو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أماد ديالو

أبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من الفريقين على الكرة ولكن دون أي خطوة فأمسك حارس مرمى برايتون في الدقيقة 4 كرة عرضية أرسلها برونو فيرنانديز قبل أن تصل لزميله راشفورد.

وأرسل لاعب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز كرة طولية في الدقيقة 5 ولكن لم يلحق بها برونو فيرنانديز.

وكاد أن يتقدم برايتون في الدقيقة 10 بهدف بعد خروج خاطيء من حارس يونايتد أونانا ولكن تسديدة جواو بيدرو مرت خارج المرمى.

وأرسل لاعب يونايتد دالوت كرة عرضية وصلت لزميله ديالو الذي سددها بجوار المرمى في الدقيقة 11.

وتصدى دفاع برايتون في الدقيقة 16 لكرة عرضية أرسلها لاعب مانشستر يونايتد نصير مرزاوي.

وسدد لاعب برايتون مينتيه كرة في الدقيقة 18 ولكن مرت بعيدة عن مرمى أونانا.

وأرسل لاعب مانشستر يونايتد أمادو ديالو كرة عرضية في الدقيقة 23 ولكن رأسية كاسيميرو مرت أعلى المرمى.

وسدد لاعب يونايتد دالوت كرة قوية في الدقيقة 27 ولكنها مرت أعلى مرمى برايتون.

وتقدم نادي برايتون بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق لاعبه داني ويلبيك.

وألغى الحكم هدفًا سجله لاعب مانشستر يونايتد راشفورد بالدقيقة 33 بداعِ التسلل.

وسجل أماد ديالو هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وألغى حكم المباراة بالدقيقة72 هدفًا سجله جارناتشو لمانشستر يونايتد بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود لمس من زميله زيركزي للكرة وهو متسللًا.

وسجل اللاعب جواو بيدرو الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 90+5