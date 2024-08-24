رد غير حاسم من آرني سلوت على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يحسم المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، موقف ناديه من تمديد التعاقد مع النجم المصري بصفوفهم محمد صلاح.

وردّ سلوت، عما يُثار بخصوص تجديد التعاقد مع ثلاثي فريقه محمد صلاح وفان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، حسبما أوردت شبكة سكاي سبورتس اليوم السبت: "ما يمكنني فعله هو جعلهم يقدمون أفضل ما لديهم وإذا حققوا ذلك فالأمر حينها متروك لهم إذا كانوا يريدون التوقيع أو قدمنا نحن عقدًا جديدًا لهم".

وأتم المدرب الهولندي تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح بالإشارة إلى أنه عاد قويًا من جانب اللياقة البدنية وتركيزي الرئيسي الآن هو على برينتفورد وليس على تمديد العقود".

ويستضيف فريق ليفربول نظيره برينتفورد عند السادسة والنصف من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/2025؛ حيث يحق له التوقيع مع أي نادِ دون العودة لإدارة الريدز في يناير المقبل.

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