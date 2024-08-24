سام مرسي أساسياً بتشكيل إيبسويتش تاون لمباراة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، كيران ماكينا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الخامسة عصر اليوم السبت أمام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون للمباراة تواجد المحترف المصري بصفوف الفريق سام مرسي أساسياً.

وكان اللاعب المصري قد شارك أساسياً لمدة 90 دقيقة خلال المباراة الأولى لفريقه بالموسم الجاري من المسابقة والتي انتهت بخسارتهم بثنائية نظيفة أمام ليفربول.

وعلى الجانب الآخر قصّ فريق مانشستر سيتي مشواره بالموسم الجاري بالفوز بثنائية نظيفة على تشيلسي.

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