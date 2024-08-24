في 191 ثانية.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على إبسويتش تاون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على نظيره إبسويتش تاون في المباراة الجارية الآن في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 7 سجل سموديسكي هدف تقدم إبسويتش، ليسجل هالاند هدف التعادل في الدقيقة 12، ويضيف دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 14، ويُزيد هالان النتيجة إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 16.

وكتب الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عبر منصة "إكس": "فقط 191 ثانية بين الهدف الأول والثالث لحامل اللقب مانشستر سيتي ضد إبسويتش".

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