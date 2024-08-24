"الضحية رقم 23".. هالاند يواصل تحقيق الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي، من تحقيق رقماً قياسياً خلال مباراة فريقه أمام إبسويتش تاون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح هالاند في إحراز هدفين في مرمى فريق إبسويتش تاون، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

و بثنائية هالاند في مرمى إبسويتش تاون، نجح إيرلينج هالاند في التسجيل في الـ 23 فريق، الذين واجهم منذ انضمامه إلى السيتي في فترة الانتقالات الصيفية 2022، قادماً من بروسيا دورتموند.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف، إلى الهدف رقم 3 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تمكن من إحراز هدف في الجولة الأولى أمام فريق تشيلسي، وهدفين اليوم أمام إبسويتش تاون.

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