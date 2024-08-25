شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا لتصويت رابطة الأندية.. محمد هانى أفضل ظهير أيمن فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية فوز محمد هاني لاعب الأهلي بجائزة أفضل ظهير أيمن على مدار الموسم المنقضي 2023 / 2024 بناء على تصويت الجماهير.

وتفوق محمد هاني على كل من: محمد الشيبي لاعب بيراميدز وكريم العراقي لاعب نادي المصري البورسعيدي، وعلي فوزي لاعب إنبي.

وحصل محمد هاني على 89.1% من نسبة تصويت الجمهور عبر منصات الرابطة على السوشيال ميديا، بينما جاء محمد الشيبي في المركز الثاني بـ9.8%، وجاءت نسبة الثنائي العراقي وعلي فوزي 0.5%.



هاني

وساهم محمد هاني في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري في النسخة الأخيرة، وخاض مع المارد الأحمر 20 مباراة رفقة النادي الأهلي في الدوري المصري، في الموسم الماضي وسجل هدفًا وصنع هدفين.